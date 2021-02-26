Роспотребнадзор расследует вспышку массового отравления в Каспийске

За четыре дня, с 21 по 25 февраля, в городе Каспийске 33 пациента обратились за медицинской помощью по факту острой кишечной инфекции. Большинство — дети разного возраста, в том числе грудные.

Те исследования, результаты которых известны сейчас, показали: трое из заболевших заразились дизентерией Флекснера, а у четырёх обнаружен ротавирус.

Предположительная причина вспышки острых кишечных инфекций в Каспийске — подача воды без соблюдения санитарных норм.

Лабораторная оценка воды города Каспийска показала, что из 56 проб вирусологическим требованиям не соответствуют 2, а санитарно-химическим — 12.

С целью предотвращения дальнейшего распространения ОКИ Роспотребнадзором РД прекращена централизованная подача воды. Каспийчане вновь вынуждены пользоваться подвозной водой.