Роспотребнадзор напомнил о правилах поведения после вакцинации

Роспотребнадзор перечислил правила поведения после прививки от коронавируса. В ведомстве напомнили, что после прививки стоит отнестись к своему здоровью внимательно.

Так, в первые три дня не стоит заниматься интенсивными физическими нагрузками, посещать сауну и пить алкоголь. При этом душ принимать можно.

Если после вакцинации поднимается температура — это нормально, напоминают в Роспотребнадзоре.

«Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — сообщает ведомство.

Также специалисты рекомендуют в течение 35-42 дней после прививки соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Дело в том, что на формирование полноценного иммунного ответа на введение вакцины потребуется именно такое количество времени.

«Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены», — напоминают в ведомстве.

Если же после вакцинации или в промежутках между двумя прививками наступила беременность, то переживать не стоит — вакцина не представляет угрозы для здоровья нерожавших женщин и их будущего потомства.

«Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал», — также советуют специалисты Роспотребнадзора.

Источник: https://rg.ru/2022/01/08/rospotrebnadzor-napomnil-o-pravilah-povedeniia-posle-vakcinacii.html