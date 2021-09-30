Общество

Роспотребнадзор напоминает от недопустимости приобретения путевок в несанкционированные оздоровительные лагеря

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Роспотребнадзор напоминает о существующих рисках причинения вреда здоровью детей в случае приобретения путевок в несанкционированные оздоровительные учреждения. Для недопущения возникновения данных ситуаций, родителям необходимо убедиться в наличии у лагеря санитарно-эпидемиологического заключения, а также включения в реестр организаторов отдыха и оздоровления детей. Деятельность детских оздоровительных учреждений может осуществляться только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности требованиям Роспотребнадзора.

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