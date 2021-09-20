Роскомнадзор напоминает об ответственности за экстремистские публикации

Роскомнадзор осуществляет контроль по недопущению распространения в средствах массовой информации экстремистских материалов. В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.

Предусмотрена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения.

При этом уголовная ответственность усиливается за совершение этих действий с использованием средств массовой информации.