Роскачество и Единый институт развития регионов Северного Кавказа АО «Кавказ.РФ» разрабатывают систему добровольной сертификации «Сделано на Кавказе»

«Система будет способствовать развитию потребительского рынка региона и позволит товаропроизводителям Северного Кавказа расширять рынки сбыта и увеличивать объемы производства. Знак «Сделано на Кавказе» сможет не только популяризировать территорию производства, но и станет дополнительной гарантией качества», – цитирует пресс-служба Роскачества Максима Протасова.

Предприниматели, получившие сертификат «Сделано на Кавказе», будут занесены в специальный открытый реестр и получат ряд преимуществ, в том числе возможность параллельной сертификации продукции на соответствие стандартам халяль, а также требованиям органической и «зеленой» продукций, ускоренного получения российского Знака качества.

Кроме того, зарегистрированные в системе товары получат дополнительную поддержку от Роскачества в продвижении в федеральных торговых сетях.

Напомним, накануне глава Дагестана Сергей Меликов и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали дорожную карту развития сотрудничества.

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