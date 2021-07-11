Росгвардия почтила память М.Нурбагандова в день 5-летия со дня его гибели

Памятный митинг, посвящённый Герою России Магомеду Нурбагандову, начался у здания Управления вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии. Участие в мероприятии приняли росгвардейцы, ветераны, Министерство молодёжи РД, Управление образования Махачкалы, питерчанин Александр Старых — создатель «Галереи Старых».

Подполковник полиции в отставке Ильяс Насирханов отметил в своей речи, что фигура Нурбагандова вдохновляет и молодое поколение, и сотрудников правопорядка на борьбу с несправедливостью, что он является примером для дагестанцев и гордостью Дагестана.