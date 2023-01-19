Общество

Росгвардия обеспечила безопасность доставки в социальные учреждения ЛНР гуманитарной помощи от дагестанской общественно-религиозной организации «Бабуль Абваб»

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В сопровождении бойцов ведомства представители организации во главе с ее руководителем Арифом Хаджи Саидовым посетили детские дома в городах Луганске, Алчевске, Антраците, Красном Луче и Лисичанске.

В Луганске делегация с Северного Кавказа встретилась с настоятелем православного храма Александром и муфтием Луганской области Мухаммад-Исмаилом. Представители двух религий высказали общее мнение, что специальная военная операция показала единство христиан и мусульман в борьбе с нацизмом.

Кроме того, в рамках поездки представители «Бабуль Абваб» пообщались с военнослужащими Росгвардии, выполняющими боевые задачи в районах проведения СВО.

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