Росгвардейцы обеспечили безопасность в День знаний в дагестанских школах

Более 600 сотрудников и военнослужащих Управления Росгвардии по Республике Дагестан и махачкалинского соединения войск национальной гвардии Российской Федерации обеспечили охрану общественного порядка и безопасности во время проведения массовых мероприятий в регионе, посвященных Дню знаний.

Перед началом торжеств специалисты инженерно-технических групп Росгвардии с использованием служебных собак проверили здания образовательных учреждений на наличие посторонних предметов. Кроме того, росгвардейцы вместе с коллегами из других силовых структур обеспечили пропускной режим и организовали патрули близ учебных заведений.

Всего росгвардейцами были взяты под охрану более 50 республиканских образовательных учреждений, расположенных в городах Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент, Буйнакск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт и в Левашинском районе.

Благодаря принятым мерам правоохранителей и их слаженным действиям День знаний в регионе прошел без происшествий.