Росгвардейцы Дагестана приняли участие в благотворительной акции

В Международный день детей, больных раком, сотрудники хасавюртовского межрайонного отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Дагестану приняли участие в региональной благотворительной акции «Рука помощи», проводимой фондом «Чистое сердце».

В рамках акции росгвардейцы посетили семьи, где есть дети с онкологическими заболеваниями, вручили подарки и выразили слова поддержки тем, кому выпало такое нелегкое испытание.

«Ни для кого не секрет, что практически все детство онкобольных детей проходит в стенах медицинских учреждений. Сегодня мы постарались хоть немного скрасить их будни и поднять настроение, а также поддержать родителей», – сказал заместитель начальника МОВО по г. Хасавюрту Булат Салаватов.

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