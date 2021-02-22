Росгвардейцы Дагестана поздравили с Днём защитника Отечества

Патриотические акции «Защитим память героев» и «Ленточка памяти» по инициативе общественной организации «Волонтеры Победы» прошли сегодня в Ленинском парке комсомола в Махачкале. На мероприятие были приглашены военнослужащие и сотрудники Росгвардии Дагестана, Герой России Загид Загидов, врио министра по нацполитике и делам религий Энрик Муслимов, военнослужащие Каспийской флотилии, ветераны боевых действий и представители других ведомств и общественных организаций Дагестана.

Мероприятие было организовано с целью почтения памяти военнослужащих, отдавших дань Родине во время ВОВ и других военных событий, а также с целью укрепления важных вех истории в национальной памяти дагестанцев.

В рамках мероприятия были возложены цветы к памятникам.