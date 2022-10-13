Росгвардейцы Дагестана поддержали всероссийский ведомственный марафон «Мы вместе. С любовью из дома»

Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с солисткой военного оркестра махачкалинского соединения ведомства сержантом Юлдуз Липинской приняли участие в музыкально-поэтическом марафоне культур народов России «Мы вместе. С любовью из дома» в поддержку участников в специальной военной операции на территории Украины.

Юлдуз исполнила песни на кумыкском и русском языках «Кумыкский народ» и «Мой Кавказ» на фоне кумыкского музыкально-драматического театра им. А.П. Салаватова.

После музыкального номера представительницы ведомства запустили в небо шары цвета российского триколора.

«Во все времена музыка объединяла, поддерживала в трудные минуты и давала надежду на лучшее. Мы адресуем свой музыкальный привет нашим братьям, боевым товарищам, верим в скорую победу и ждем их возвращения домой», – отметила солистка.