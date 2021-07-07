Росгвардейцу Магилаву Хайрулаеву присвоили звание «Народный герой Дагестана»

В Шамильском районе наградили майора полиции, заместителя командира батальона войск национальной гвардии Магилава Хайрулаева. Он вместе с супругой спас семью из шести человек от отравления угарным газом.

За проявленное мужество Хайрулаев награжден медалью МЧС «За спасение погибавших».

Кроме того, майор полиции награжден правительственными и ведомственными наградами, знаками отличия, почетными грамотами и благодарственными письмами, а также ценными подарками: присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Республики Дагестан»; почетная грамота Республики Дагестан от врио Главы Республики Дагестан С.М. Меликова; почетная грамота от директора федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии В.В.Золотова; почетная грамота от командующего Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Е.А.Зубарева; почетная грамота от начальника Управления войск национальной гвардии РФ генерал-майора полиции М.Г.Баачилова; именные часы от глав Республики Дагестан (Муху Гимбатовича, Магомедсалама Магомедалиевича, Рамазана Гаджимурадовича, Владимира Абдуалиевича).