Росгвардеец спас жизнь ребенку в Хасавюрте

Сотрудник хасавюртовского межрайонного отдела вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии капитан полиции Ислам Минаев спас 3-летнюю девочку, получившую тяжелую травму.

Минаев находился дома на выходном дне, когда услышал крики о помощи. Выбежав на улицу, он увидел соседку, которая рассказала, что ее племянница упала с самоката и получила глубокий порез шеи. Капитан полиции Минаев отреагировал незамедлительно: оперативно доставил женщину и пострадавшую девочку в травмпункт, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Как отметили врачи, в случае промедления ребенка могли не спасти. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает.

Родственники выразили благодарность росгвардейцу за оказанную помощь и неравнодушие к чужой беде.