Росгвардеец спас семью при пожаре

Росгвардеец в городе Кизилюрте при пожаре спас пятерых человек, в числе которых трое детей.

«Вечером 31 декабря, прогуливаясь вместе с семьей по одной из городских улиц, сотрудник кизилюртовского межрайонного отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РД майор полиции Муса Салимгереев заметил пламя огня и густой дым, который шел из цокольного этажа многоквартирного дома.

Забежав в подъезд дома, росгвардеец постучался в дверь квартиры. В ней находились две женщины и трое детей. Он сообщил ничего не подозревающим жильцам о возгорании в подвальном помещении.

Организовав эвакуацию людей, Муса Салимгереев спустился в подвал и самостоятельно потушил пожар. Этим он не допустил возгорания всего дома.

Хозяйка квартиры Джамилат Ильясова поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок.

«В доме находились я, моя дочь и трое внучек. Все случилось так быстро, что мы не успели даже понять, что происходит. Муса нам фактически спас жизни. Спасибо Всевышнему, что он послал нам такого человека, который, рискуя своей жизнью, бросился к нам на помощь», — сказала Джамилат Ильясова.

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