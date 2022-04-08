Росагролизинг поддержит проект по строительству крупного мясокомбината полного цикла в Дагестане

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Стороны обсудили строительство предприятий по переработке сельхозпродукции, а также вопросы приобретения оборудования в лизинг. Рабочая поездка организована по поручению Главы РД Сергея Меликова.

Сергей Меликов и Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве между Республикой Дагестан и АО «Росагролизинг».

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что определены точки подключения линий электропередач, а также потребные мощности по водоснабжению проектируемого предприятия. В целом проект мясокомбината предполагает комплекс независимых друг от друга производств, на территории будут размещены цеха для убоя скота и переработки мяса, для производства мясных консервов, колбасный и кишечный цеха, цеха мясокостной муки, цеха по обработке шкур и другие.

Проектная мощность предприятия составит до 700 голов мелкого рогатого скота и 50 голов крупного рогатого скота в смену. При выходе на плановую мощность мясокомбинатом планируется производство охлажденных и замороженных мясных полуфабрикатов, мяса КРС и МРС, мясных консервов, колбас, продуктов мясопереработки, мясокостной муки, продуктов шкурообработки и так далее.