Экономика

Роман Левченко заявил об увеличении вложений в электросети Дагестана

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На заседании межведомственной рабочей группы по ТЭК Дагестана 3 июня обсудили итоги завершенного осенне-зимнего периода и задачи на предстоящий период. Так гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко доложил о реализованном объёме работ в 2021-2022 году на общую сумму в 424 млн рублей. Данное финансирование было направлено на техобслуживание 1600 подстанций и больше 500 электролиний.

Как сообщил руководитель «Россети Северный Кавказ» в текущем году объем финансирования будет увеличен вдвое.

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