Роман Бабаев: «Я уверен, что Россия в ходе СВО достигнет поставленных целей»

В российской армии и на флоте испокон веков говорили, что честь для офицера является наивысшей ценностью. Его священный долг сохранять её в чистоте и безупречности. Наши славные офицеры берегут свою честь, бескорыстно и самоотверженно служат Отечеству. В эти дни они показывают чудеса мужества и героизма, выполняя задачи специальной военной операции. Я расскажу сегодня о герое нашего времени, о человеке, который выбрал профессию Родину защищать и остается ему верным много лет.

Роман Юсупович Бабаев родился и вырос в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. После окончания школы был призван в ряды Российской Армии, службу проходил в Сибири в городе Томске в внутренних войсках. За эти два года он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Именно в годы службы наш земляк решил выбрать самую особенную профессию– Родину защищать. Его выбирают самые отважные. Каким и является Роман Бабаев.

Первое офицерское звание получил в 2009 году. А службу по контракту начал в 2001 году.

Офицеры — защитники! Офицеры — бойцы первой линии. За ними — страна. В случае необходимости им принимать на себя первый удар. У офицеров нет права спокойно спать и отдыхать, ибо войны начинаются по ночам или под праздник. На плечах офицера лежит такая ответственность, которая не сравнима с ответственностью любой другой профессии.

Задачи специальной военной операции Роман Бабаев выполняет с первых дней ее начала.

– После того, как Министерство обороны РФ занимает по карте рубеж, мы приступаем к зачистке городов и населенных пунктов. Также ведем работу против диверсионных групп. Местные жители сначала относились к нам не с особым доверием, но сейчас они поняли, что жизнь с Российской Федерацией может быть совсем иной. Там с начала 90-х годов ничего не изменилось, а сейчас вместо старых ветхих домов возводят новые, на дорогах прокладывается асфальт. В городе Мариуполе строится новый микрорайон, жителям выплачивается пенсия, – рассказывает Роман Бабаев.

Когда он приезжал домой в отпуск, его, как участника СВО пригласили в родную школу имени Кадрии. Наш герой рассказал много интересного и полезного молодым ребятам. Учащиеся не смогли не почувствовать его безграничную любовь к Отечеству и родному краю. Наверное, многие из них хотели быть похожим на Романа Бабаева и выбрать профессию военнослужащего. Он очень ясно объяснил ученикам о необходимости специальной военной операции: «Специальная военная операция была необходима. Я своими глазами видел, непосредственно в городе Бердянске Запорожской области, натовские войска строили себе базу. Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин проработал на опережение. Еще 2 года и боевые действия, которые сейчас проходят на территории Украины шли бы на нашей земле – это полуостров Крым, ближайшая Ростовская область, Краснодарский край. Будьте осторожны, многое, что вы найдете в Интернете, может быть ложью. Вся Европа, весь Запад против России. Они не могут смириться с тем, что у нас большая территория, много полезных ископаемых. Я уверен, что Россия в ходе СВО достигнет поставленных целей. Мы боремся за правое дело и максимум через год победа будет за нами!» – говорит Роман Бабаев.

Роман Юсупович много говорит о нашей стране, о ее могуществе. Он не хочет говорить о себе, о своих подвигах, совершенных в зоне СВО. Нам всем ясно, что он служит примером для многих молодых людей, да и не только. Роман Бабаев имеет награды медали «За боевое содружество», «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени, «Участник боевых действий», «Участник СВО».

– Самое хорошее и теплое, что было в зоне СВО – это письма от детей, которые мы храним до сих пор. Их вера в нас помогает, дает силы. Мы знаем, что боремся за светлое будущее этих чудесный детей, за нашу Россию, за ее независимость, – делится наш земляк.

Мы выражаем слова глубокой благодарности всем, кто принимает участие в специальной военной операции. Как сказал президент, все они для нас герои. Мы желаем им скорейшего возвращения с желанной Победой к своим родным.

Источник: Голос степи