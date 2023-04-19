Общество

Роль главной площадки гражданского общества Дагестана должна вновь обрести республиканская Общественная палата, состав которой сейчас обновляется

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Такое мнение выразил в своём послании глава республики Сергей Меликов.

«Решение задач по выстраиванию взаимодействия между властью и обществом, выработке вариантов решения общественных проблем, объединения граждан, организации социального контроля в значительной степени зависит от того, насколько Общественной палате удастся стать центральным органом сети общественных советов при органах власти, муниципальных палат. Такие структуры должны быть полноценными партнерами власти, а не стыдливыми декорациями бюрократии», – подчеркнул глава региона.

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