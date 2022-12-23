Родные участников СВО могут направить им корреспонденцию через отделение почтовой связи «Почты России»

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи доставляют письма и посылки военнослужащим в зону проведения специальной военной операции. Военные почтальоны развозят отправления непосредственно в места дислокации соединений. Военнослужащие получают письма и посылки из дома, от родных и близких, общественных организаций и школьников, пожелавших поддержать их подарками и словами поддержки.

В военных комиссариатах доведена информация по порядку работы при обращении родственников по вопросам отправки почтовой корреспонденции военнослужащим – участникам специальной военной операции.

Также в субъектах Российской Федерации через социальные сети и региональные средства массовой информации организовано разъяснение гражданам порядка отправки почтовой корреспонденции.

Родные и близкие военнослужащих, принимающих участие в СВО, написав письмо или оформив посылку, сдают их на отправку в ближайшее отделение почтовой связи «Почты России».

Время в пути напрямую зависит от отдаленности субъекта Российской Федерации, из которого направлено почтовое отправление.

Военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого каждый военнослужащий обеспечивается почтовыми конвертами и письменными принадлежностями. Военнослужащий, изъявивший желание отправить письмо своим родным и близким, передает написанное им письмо воинскому почтальону своей воинской части. Воинский почтальон принимает письмо, проверяет правильность адресования и передает в подразделение фельдъегерско-почтовой связи, которое доставляет его до отделения почтовой связи для дальнейшей отправки писем родным и близким по каналам АО «Почта России».

Если граждане не знают номера воинской части, следует обратиться к сотрудникам военного комиссариата по месту жительства, они предоставят эти данные в кротчайшие сроки. Для этого необходимо знать фамилию, имя, отчество военнослужащего, дату его рождения, а также каким военкоматом он был призван. Также при себе нужно иметь подтверждающие документы. Информация предоставляется ближайшим родственникам (родители/опекуны, супруги, а также дети). Помимо писем можно также отправить и посылки. Более точную информацию о том, что можно отправлять в посылке, следует уточнять в военкомате.