Общество

Родной брат Абдуразака Мирзабекова поблагодарил руководство республики за организацию «Мирзабековских чтений»

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Последним на конференции выступил родной брат Абдуразака Мирзабекова, генеральный директор АО «Электросигнал» Далгат Мирзабеков, который от лица всей семьи поблагодарил руководство республики и всех причастных к организации мероприятия.

«Дорогие друзья, от имени нашего рода хочу поблагодарить тех, кто организовал сегодня Первую Республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную нашему близкому, любимому Абдуразаку.

Я знаю, что он старался и делал много, но не все и не всегда это понимали…

Абдулмуслим Мухудинович, передайте Сергею Алимовичу нашу благодарность от имени нашего рода, мы по образцу нашего брата служим и будем служить нашей республике. Сегодня проходит первая конференция и она организована на должном уровне», — подчеркнул он.

Далгат Мирзабеков также обозначил проблемы, существующие в промышленной отрасли и с которыми непосредственно сталкивается АО «Электросигнал». В завершение он попросил руководство региона подключиться к поиску решения вопроса.

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