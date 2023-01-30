Родной брат Абдуразака Мирзабекова поблагодарил руководство республики за организацию «Мирзабековских чтений»

Последним на конференции выступил родной брат Абдуразака Мирзабекова, генеральный директор АО «Электросигнал» Далгат Мирзабеков, который от лица всей семьи поблагодарил руководство республики и всех причастных к организации мероприятия.

«Дорогие друзья, от имени нашего рода хочу поблагодарить тех, кто организовал сегодня Первую Республиканскую научно-практическую конференцию, посвященную нашему близкому, любимому Абдуразаку.

Я знаю, что он старался и делал много, но не все и не всегда это понимали…

Абдулмуслим Мухудинович, передайте Сергею Алимовичу нашу благодарность от имени нашего рода, мы по образцу нашего брата служим и будем служить нашей республике. Сегодня проходит первая конференция и она организована на должном уровне», — подчеркнул он.

Далгат Мирзабеков также обозначил проблемы, существующие в промышленной отрасли и с которыми непосредственно сталкивается АО «Электросигнал». В завершение он попросил руководство региона подключиться к поиску решения вопроса.