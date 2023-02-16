Родителям погибших росгвардейцев передали краповые береты в Дагестане

В администрации Магарамкентского района Республики Дагестан состоялась церемония передачи краповых беретов родителям погибших при исполнении воинского долга военнослужащих махачкалинского соединения Росгвардии младшего сержанта Рамиза Рашидова и рядового Дасима Муслимова.

Для передачи символов доблести и чести в район прибыли сослуживцы погибших росгвардейцев. Передавая краповые береты родным героев, офицер отдельного отряда специального назначения махачкалинского соединения Росгвардии капитан Руслан П. отметил, что Рамиз и Дасим были настоящими патриотами, верными традициям нерушимого боевого братства.

«Краповый берет является высшей наградой для подразделений специального назначения. Рамиз и Дасим уверенно заслужили его. Они погибли как герои и навсегда останутся в нашей памяти», – сказал офицер.

Глава администрации Магарамкентского района Фарид Ахмедов в свою очередь поблагодарил военнослужащих Росгвардии за верное служение Отечеству и пожелал им достойно выполнить свой воинский долг.

Руководитель муниципалитета также вручил росгвардейцам почетные грамоты, а военнослужащие передали главе района памятные подарки.