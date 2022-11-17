Родителям погибшего в зоне СВО Замира Алисултанова вручили Орден Мужества

15 ноября глава Табасаранского района Магомед Курбанов совместно с военкомом района Садыком Мурадалиевым в торжественной обстановке вручил Орден Мужества (посмертно) родителям, погибшего в ходе СВО на Украине Замира Алисултанова из с. Тинит.

Замир Алисултанов родился в 1985 году в с. Тинит Табасаранского района. Окончил Тинитскую среднюю школу. Во время учебы в школе был примерным и дисциплинированным учеником, активным участником спортивных соревнований. В 2004 году был призван на срочную военную службу. С 2007 года служит на контрактной основе в воинской части в Южной Осетии, затем в Ингушетии. Принимал активное участие с первых дней начала военной операции на Украине. Погиб при освобождении села Новопокровка в Запорожской области 18 июня, похоронен в родном селе.

Глава Тинитского сельского поселения Хизритдин Саидахмедов отметил, что семья Алисултановых одна из образцовых и порядочных. Еще двое их сыновей — старший и младший, в данное время принимают участие в СВО.