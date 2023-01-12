Родители участника СВО на Украине поблагодарили вице-спикера НС РД и главу Гумбетовского района

Родители участника СВО на Украине Шарудина Магомедова из села Мехельта Гумбетовского района Магомед Магомедов и Патимат Абасова поблагодарили вице-спикера НС РД Сайгидахмеда Ахмедова и главу района Галипа Галипова за оказание помощи военнослужащим и их семьям.

«Хотим выразить искренние слова благодарности заместителю Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Ахмедову Сайгидахмеду Салиховичу, главе Гумбетовского района Галипову Галипу Исагаджиевичу за оказание гуманитарной помощи военнослужащим и их семьям. Ваш вклад в приближение победы неоценим. Пусть хранит вас Всевышний от всех бед, желаем крепкого здоровья и долголетия! Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным гумбетовцам, которые в очередной раз показали пример милосердия и щедрости», – сказал Магомед Магомедов.

Отметим, что на средства Сайгидахмеда Ахмедова на нужды бойцов СВО была приобретена автомашина УАЗ. Глава Гумбета Галип Галипов держит на личном контроле вопросы оказания помощи воинам и их семьям.