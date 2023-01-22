Родители погибшего в СВО создали сад памяти в 90 соток

Хадижат и Расул Сайкумовы — родители погибшего в СВО Махача Сайкумова. В память о сыне и обо всех военнослужащих, что погибли в спецоперации они высадили на 90 сотках фруктовый сад. Махачу было всего 24, когда он прикрыл товарища от артобстрела и получил смертельные ранения. За время участия в военных действиях отличился храбростью и отвагой: в одиночку поражал огневую точку врага и брал противников в плен.

Помощь Сайкумовым в создании сада памяти оказывают родители и других погибших ребят и все неравнодушные. Сегодня сад посетили супруги и матери воинов-дагестанцев, отдавших жизнь за Родину.