Родители кайтагских школьников благодарят руководство республики и муниципалитета за капремонт в школах

В преддверии Дня знаний в школах Кайтагского района, в которых прошел капитальный ремонт в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования РД» государственной программы РФ «Развитие образования», завершаются последние работы по очистке территорий образовательных учреждений от строительного мусора, после чего они будут полностью готовы принять своих учащихся.

Родители школьников высказали слова благодарности руководству республики и муниципалитета за заботу о детях, отметив, что в последние годы на территории Кайтагского района идет реализация многих республиканских и федеральных программ, нацеленных на улучшение качества жизни населения.

«Мы все, конечно видим, как активно развивается наш район: ремонтируются дороги, строятся детсады и игровые площадки, благоустраиваются сельские территории, но больше всего нас, родителей, радует то, что наши дети теперь будут учиться в современных, красивых школах, где им обеспечены безопасные и комфортные условия для обучения и развития. Выражаем огромную благодарность Главе Дагестана Сергею Меликову и главе Кайтагского района Алиму Темирбулатову за неравнодушное отношение к нашим детям!» — поблагодарили они.

Мама ученицы 9-го класса Заира Магомедова рассказала о том, какими эмоциями поделилась ее девочка после посещения отремонтированной родной школы.

«Не дождавшись 1 сентября, моя дочь вместе с одноклассницами пошли увидеть свою школу после ремонта. Вернулись очень довольные и счастливые, их приятно удивило то, насколько все стало новым, чистым и красивым, девочки с большим энтузиазмом делились друг с другом впечатлениями. Обучение в такой школе станет для наших детей «праздником», а нас, родителей, радует то, что они будут учиться в теплых, уютных помещениях с новой мебелью и оборудованием!» — отметила она.

Напомним, что в рамках госпрограммы, в 13 образовательных учреждениях Кайтагского района прошел капитальный ремонт, и 1 сентября обновленные школы будут готовы распахнуть двери школьникам.