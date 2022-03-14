Родителей и Родину не бросают

Сегодня, 14 марта, на еженедельном совещании под руководством главы Агульского района Закира Каидова были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарной помощью жителям Донбасса и Украины. Относительно последних событий, связанных с экономическими санкциями в отношении России со стороны недружественных стран, глава района сообщил о создании в республике оперативного штаба по обеспечению социальной стабильности и устойчивому развитию экономики. Кроме мониторинга цен на товары, оперштаб будет заниматься отправкой гуманитарных грузов на Украину.

“Многие муниципалитеты уже отправили гуманитарные грузы, до нашего муниципалитета эта очередь тоже дойдет”, — сказал Закир Каидов, выразив готовность эту помощь оказать.

Также руководитель муниципалитета отметил, что в сложившихся реалиях наша страна будет больше внимания уделять на мобилизацию внутренних ресурсов: производство сельхозпродукции, промышленности и т.д.

“В нашем районе промышленного производства нет, поэтому нам серьезно надо подумать над реабилитацией посевных площадей, животноводства. У нас страна самодостаточная и при правильном, эффективном подходе все будет нормально. Какая бы ни была, это наша страна, так же, как и родители. Когда хорошо, родители хорошие, когда плохо, родителей не бросают. Было хорошо, сейчас, может быть, ситуация поменяется, но это наша Родина. Сегодня весь мир объединился против нашей с вами страны, поэтому мы все должны бесприкословно выполнять те задачи, которые перед нами стоят, вот это и есть помощь и поддержка нашему государству”, — заключил глава района.

Камиль Мирзоев