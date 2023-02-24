«Родину защищать – это наш долг. Если мы не будем её защищать, то кто это сделает за нас? Я и сам готов поехать туда, встать на защиту своей Родины и быть рядом со своими сыновьями, поддерживать их и поднимать их боевых дух. Помните же приказ Сталина во время Великой Отечественной Войны «Ни шагу назад», — говорит отец героев.

Магомед, Муса, Юсуф, Асхабали и Имам Шамиль, все пятеро проявляют себя, как смелые бойцы, трое из них уже награждены Орденами мужества, двое представлены к другим наградам. Учителя родной школы рассказывают, что мальчики всегда были дружные, держались вместе, стояли друг за друга горой. Об этом сегодня рассказывают и их сослуживцы, что на полях сражений, ребята никогда не покидают друг друга, всегда готовы прикрыть братским плечом.

«Выражаю Вам благодарность за достойное воспитание 5-х сыновей, находящихся в зоне СВО на Украине, с мужеством выполняющих свой воинский долг, являющихся примером для сослуживцев и надежными защитниками нашего Отечества! Желаю Вам благополучия, крепкого здоровья, пусть Ваши сыновья всегда будут для Вас поддержкой, опорой и поводом для гордости», — отметил Уллубий Ханмурзаев и вручил ему благодарственное письмо.

На вопрос Уллубия Ханмурзаев, о том в чём нуждается отец героев и чем администрация может помочь ему, Ахмед Омарович скромно и стесняясь отвечает: «Ну что Вы, разве в такое время я могу что-то просить. Главное, чтобы мы победили и все наши ребята вернулись домой в свои семьи».

Он ни раз не подал и виду гостям, что ему тяжело, держался молодцом, но тоска по сыновьям и грусть отражалась в его глазах. Отец несколько раз взял руки благодарственное письмо главы и с гордостью перечитывал каждую строчку.

«Можете звонить в любое время дня и ночи. Помощь и поддержка семьям наших ребят, находящихся в зоне специальной военной операции, это наша приоритетная задача. Я горжусь, что в нашем районе есть такие патриоты своей Родины», — подчеркнул Уллубий Ханмурзаев.

После официальной части мероприятия за чашечкой чая Ахмед рассказал гостям о себе, о своих сыновьях и супруге. Ещё будучи молодым, в поисках заработка он работал строителем в Казахстане. Вернувшись на Родину купил большой двухэтажных дом, куда переехал со своей большой и дружной семьёй.

К сожалению несколько лет назад супруги не стало, но их совместное фото висит на самом почётном месте в доме. Конечно дом без супруги и ребят опустел, но мысль об их скором возвращении и вера в победу согревает его сердце и даёт силы жить.

Источник: https://t.me/buyrayon/5819