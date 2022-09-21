«Родина в опасности». Гасангусейн Абдулжелилов — о частичной мобилизации

Руководитель Фонда имени генерал-полковника Магомеда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов прокомментировал «Молодежке» указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации.

«Родина в опасности, ей нужно помочь. Мы, дагестанцы, всегда, начиная с Надир-шаха, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, афганской войны, событий 1999 года, защищаем Родину и сейчас тоже обязаны. Весь мир ополчился против России, поэтому частичная мобилизация — это правильное и своевременное решение. Нам также надо усилить в школах военно-патриотическое воспитание. Многие, кто занимается этими вопросами, — это посторонние люди, к этому вопросу надо относиться серьезно. Надо любить Родину».

Абдулжелилов выразил благодарность сотрудникам ГУ МЧС по Дагестану.

«Они на двух машинах доставляют тела погибших военнослужащих по всему Северному Кавказу. Наши дагестанцы занимаются этой очень важной и трудной работой. Мне звонили из МЧС ДНР, они очень благодарны дагестанским коллегам», — рассказал он.

Источник: Молодежь Дагестана