Сегодня, 4 апреля, и.о. главы МР «Ахтынский район» Роберт Гамзаев встретился с военным комиссаром Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов Рафиком Магомедовым.

В рамках рабочей встречи, стороны обсудили вопросы проведения весенней призывной кампании и реализации мероприятий, направленных на привлечение граждан к заключению контрактов для прохождения военной службы.

Военный комиссар района Рафик Магомедов сообщил, что призывная кампания в муниципалитете проходит в штатном режиме, согласно нормативно-правовым актам.

Сейчас призывники получают направления на прохождение медицинской комиссии для определения степени годности к службе в ВС РФ. Далее, на основе решения медицинской комиссии, призывной комиссией будет принято решение о месте службы призывника (род войск, военная специальность).

Также он добавил, что солдаты-срочники весеннего призыва будут служить 1 год, вне зависимости от воинских частей и формирований.

В свою очередь Роберт Гамзаев отметил необходимость усиленно работать с призывниками, и обеспечить их явку в военкомат, администрация района в свою очередь готова оказать содействие в любых мероприятиях.

«Мы не должны допустить срывов призывной кампании, и в случае если возникнет необходимость, к поискам призывников будут привлечены правоохранительные органы», — сказал Р. Гамзаев.

Касательно контрактной службы, на территории района проделана определенная работа – в людных местах сельских поселений установлены агитационные баннеры, проводится информационно-разъяснительная работа в местных СМИ.

Также Рафик Магомедов рассказал о преимуществах контрактной службы, среди которых – крупное ежемесячное денежное довольство, возможность получить жилье, социальный пакет и разные льготы.