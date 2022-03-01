Ризван Мурадов сообщил об ускоренной реализации проектов газоснабжения населённых пунктов Дагестана

Врио министра энергетики и тарифов Республики Дагестан Ризван Мурадов сообщил, что домовладения в двухсот двух населённых пунктах Дагестана будут газифицированы в рамках реализации Программы развития газоснабжения и газификации Республики Дагестан на период 2021-2025 гг. По данному вопросу налажено взаимодействие со структурными подразделениями ПАО «Газпром». Как отметил гендиректор ООО » Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, в Дагестане всё готово для догазификации, также подписан договор о финансировании данных мероприятий. До 2025 года планируется завершить строительно-монтажные работы в двадцати двух муниципалитетах Дагестана, в том числе и в Агульском районе. Кроме того в Дагестане реализуются мероприятия по повышению надёжности электросетевого комплекса. В рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду заключены договора на сумму один миллиард двести пять миллионов рублей. Данные инициативы планируется завершить в текущем году.

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