Ризван Мурадов посетил дачный посёлок Кривая балка

Врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов провел выездной прием граждан в населённом пункте Кривая балка, в ходе которого жители пожаловались на отсутствие положенного энергоснабжения.

Ранее жители дачного поселка Кривая балка обратились к руководству региона с жалобой на частое отключение электроэнергии.

Как сообщила энергокомпания, перебои энергоснабжения в муниципалитете связаны с отключением энергооборудования из-за перегруза.

«Для улучшения качества энергоснабжения потребителей населенного пункта Кривая балка в конце декабря текущего года будет поставлен новый силовой трансформатор для подстанции Шамхал.

Работы по замене трансформатора будут проведены в январе 2022 года», — сказал Ризван Мурадов.

До этого времени, чтобы исключить технологические нарушения на энергообъектах и сохранить оборудование в исправном состоянии, компанией Дагэнерго будет составлен график, на основании которого будут вводиться временные ограничения энергоснабжения. В свою очередь, правительство совместно с Дагэнерго обговорили возможность сокращения таких отключений до полутора часа в сутки.