Ризван Голоев принял участие в работе призывной комиссии Хасавюрта

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан Ризван Голоев принял участие в работе призывной комиссии и обсудил с военным комиссаром Хасавюрта, Хасавюртовского и Новолакского районов Абакаром Даудовым вопросы военной призывной кампании.

Как отметил военный комиссар, служить юноши будут один год, вдали от новых российских регионов и зоны СВО.

Кроме того, стороны обсудили дополнительные социальные льготы и гарантии прохождения военной службы по контракту, предоставляемые участникам СВО.

«Военная служба по контракту — это финансовое стимулирование, бесплатное медицинское, продовольственное и вещевое обеспечение и полный социальный пакет», — подчеркнул Ризван Голоев.