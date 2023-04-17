Ризван Голоев: «Основным посылом послания Главы Дагестана будет улучшение качества жизни дагестанцев»

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия» Ризван Голоев поделился ожиданиями от предстоящего послания главы региона Сергея Меликова.

«Послание главы — это своего рода документ, опираясь на который все уровни власти республики будут строить работу на ближайшие годы. Уверен, что оно будет носить социально-ориентированный характер, учитывая непростую ситуацию, как в республике, так и в стране в целом. Основным посылом послания, думаю, будет улучшение качества жизни дагестанцев и выход на новый уровень развития региона. Кроме того, особое внимание будет уделено поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьям. Естественно будут затронуты все сферы жизнедеятельности и поставлены задачи по их совершенствованию. И мы, как депутаты, представляющие законодательный орган власти, должны будем стараться сделать все от нас зависящее для их реализации», — отметил парламентарий.

Напомним, что церемония оглашения послания Народному собранию РД состоится 19 апреля в Доме дружбы в Махачкале. Участниками мероприятия станут не только депутаты НС РД и Госдумы, но и руководители органов власти, участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Источник: Мирмол