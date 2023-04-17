Общество

Ризван Голоев: «Основным посылом послания Главы Дагестана будет улучшение качества жизни дагестанцев»

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Депутат Народного Собрания Республики Дагестан от партии «Единая Россия» Ризван Голоев поделился ожиданиями от предстоящего послания главы региона Сергея Меликова.

«Послание главы — это своего рода документ, опираясь на который все уровни власти республики будут строить работу на ближайшие годы. Уверен, что оно будет носить социально-ориентированный характер, учитывая непростую ситуацию, как в республике, так и в стране в целом. Основным посылом послания, думаю, будет улучшение качества жизни дагестанцев и выход на новый уровень развития региона. Кроме того, особое внимание будет уделено поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, и их семьям. Естественно будут затронуты все сферы жизнедеятельности и поставлены задачи по их совершенствованию. И мы, как депутаты, представляющие законодательный орган власти, должны будем стараться сделать все от нас зависящее для их реализации», — отметил парламентарий.

Напомним, что церемония оглашения послания Народному собранию РД состоится 19 апреля в Доме дружбы в Махачкале. Участниками мероприятия станут не только депутаты НС РД и Госдумы, но и руководители органов власти, участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Источник: Мирмол

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