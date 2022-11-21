Общество

Ризван Газимагомедов: «Ждем, что помимо наших борцов, Дагестан прославят умники и умницы, подобные участникам хакатона «Цифровой октагон»

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В «Точке кипения» завершился республиканский хакатон «Цифровой октагон», организованного Министерством цифрового развития республики.

Молодые и талантливые IT-специалисты, школьники и студенты в течение 30 часов работали над технологическим решением и созданием прототипа, направленного на решение той или иной задачи или проблемы с целью формирования комфортной среды для жителей Дагестана.

Команды презентовали предложенные решения одного из 7 кейсов: удобная скорая помощь; цифровая городская среда; интерактивная карта связи; культура, туризм; цифровая транспортная среда; магазин приложений.

Экспертное жюри, состоящее из представителей IT-подразделений профильных министерств и ведомств, IT-компаний, известных разработчиков и графического дизайнера, оценивали прототипы конкурсантов по четырем критериям. В соответствии с набранными баллами призовые места распределились следующим образом: в номинации практичность победила команда «Дев Инсайт», в номинации юзабилити и дизайн – команда «Бигдата», оригинальность подхода показала лучше всего команда «Синтаксис», в презентации и выступлении самыми сильными оказалась участники из команды «256».

Как отметил заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов во время награждения команд: «Мы не ожидали настолько сильного интеллектуального соревнования, что жюри будет так сложно принять решение. Ждем, что помимо наших борцов, Дагестан прославят умники и умницы, подобные участникам хакатона. Правительство Дагестана будет не только поддерживать подобные мероприятия, увеличивать призовые фонды, но также планируется и проведение окружного соревнования по программированию», — сказал Ризван Газимагомедов .

Команды, занявшие 1, 2 и 3 место в каждой из номинаций получили денежные сертификаты на 70, 50 и 30 тысяч рублей, а также подарки от
партнеров хакатона: компании «Ростелеком», группы компаний «Урбантех», компании
«РедСофт», компании «Элко», магазина настольных игр Hobby Games.

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