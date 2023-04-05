Ризван Газимагомедов встретился с участниками заключительного этапа Международного форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Международный форум научной молодежи «Шаг в будущее» является самым представительным смотром научных и инновационных достижений молодых исследователей России, на котором демонстрируются разработки, имеющие длительный период выполнения (3–5 лет).

Форум проходил с 28 по 31 марта в городе Москве. Республику Дагестан в 17 предметных секциях в течение 2 дней представлял 31 учащийся.

Площадками форума традиционно стали 13 всемирно известных научно-исследовательских институтов и 14 ведущих российских вузов, в числе которых МГТУ имени Баумана, МГУ имени Ломоносова, Государственный институт русского языка им. Пушкина, РГГУ, РХТУ имени Менделеева, РТУ МИРЭА, РАО, РАН и другие.

«Поприветствовал юных исследователей и их педагогов, отметив, что в очередной раз дагестанская молодёжь доказала свою состоятельность и способность добиваться высоких результатов в научной сфере.

Мы очень надеемся, что в будущем эти ребята будут представлять Дагестан и Махачкалу в самых лучших вузах страны.

Мы отметили триумфаторов и призёров форума.

Очень горд, что дагестанские школьники завоевали рекордное количество побед в этом году, за что получили медали, дипломы, а также нагрудные знаки.

Администрация города Махачкалы приложит максимум усилий, чтобы найти возможность снабдить всей необходимой техникой и оборудованием образовательные учреждения столицы, чтобы наши дети могли развиваться и достигать новых высот!» — написал мэр Махачкалы на своей странице в телеграм.