Ризван Газимагомедов встретился с бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым

Накануне вечером и. о. руководителя города Махачкалы Ризван Газимагомедов встретился со спортсменом Магомедом Анкалаевым и его тренером Сухрабом Магомедовым. В ходе беседы тренер обратился с просьбой о строительстве спортивного зала для занятий разными видами спорта, в том числе олимпийскими.

В рамках муниципально-частного партнерства администрация окажет поддержку, единственное условие, которое озвучил градоначальник – запрет строительства в парковых зонах и дворовых территориях, там только озеленение и благоустройство.

«Мы поговорили и о благоустройстве, которое проводится сегодня в городе, и о духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения махачкалинцев. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем достигнуть значительных успехов в вопросах спортивного и нравственного воспитания молодёжи», – сказал Ризван Газимагомедов.