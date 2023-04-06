Ризван Газимагомедов вместе с руководителем Минздрава РД Татьяной Беляевой обсудил эпидемическую ситуацию по кори

Ризван Газимагомедов вместе с министром здравоохранения республики Татьяной Беляевой, главным санитарным врачом Залимханом Омариевым, представителями Министерства образования, а также моими коллегами и руководителями образовательных организаций города обсудили эпидемическую ситуацию по кори и меры её по стабилизации.

«Подчеркнул важность обсуждаемого вопроса, приведя статистику за текущий период.

Согласно предписанию главного санитарного врача, за прошедший период 2023 г. в Махачкале зарегистрировано 65 случаев заболевания корью, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 8,8 против отсутствия случаев в 2022 году. У 56,9 % заболевших диагноз подтвержден лабораторно.

В возрастной структуре заболевших корью остается высокая доля детей – 95,4 % (62 сл.), из них дети от 7 до 14 лет – 29,0 % (18 сл.), от 3 до 6 лет – 35,5 % (22 сл.).

Эпидемический процесс в городе поддерживается за счет не привитых против кори лиц или не имевших сведений о прививках, на долю которых приходится 96,9 % (63 чел.) заболевших.

Особое беспокойство вызывает регистрация случаев кори в детских организованных коллективах, на долю которых приходится 38,5 % от всех зарегистрированных случаев кори по г. Махачкале.

Исходя из сложившейся ситуации, указал всем руководителям образовательных учреждений на необходимость проведения ежедневной входной термометрии сотрудников, воспитанников, учащихся и посетителей с незамедлительным отстранением от работы и образовательного процесса лиц с повышенной температурой тела или симптомами ОРВИ, а также обязательной дезинфекции контактных поверхностей (мебели, оргтехники и др.), использования оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях, на необходимость запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников.

Кроме того, директорам школ и заведующим детскими садами рекомендовано обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с родительской общественностью по вопросам иммунопрофилактики кори, особенно с лицами, отказывающимися от профилактических прививок», — написал глава Махачкалы Ризван Газимагомедов на своей странице в телеграм.