Ризван Газимагомедов совместно с Главой Ставрополя Иваном Ульянченко посетил ребят, получивших ранения в ходе проведения СВО

Они вручили военнослужащим небольшие подарки, побеседовали, поинтересовались состоянием здоровья, пожелали скорейшего восстановления.

Среди раненых – уроженцы Дагестана, Чечни и других регионов СКФО.

Руководитель ставропольского военного госпиталя Олеся Третьякова отметила дух бойцов, которые ждут выписки, чтобы вернуться на передовую.

«При обходе палат медучреждения встретили земляков из Дагестана.

Уроженец высокогорного Цунтинского района Пайзула Кадыров после осколочного ранения получил необходимую медицинскую помощь и уже идет на поправку.

Помимо подарков для нужд госпиталя мы привезли 10 тонн продуктов питания», — сообщил Ризван Газимагомедов.