Ризван Газимагомедов провёл встречу с участниками СВО

И.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов провёл встречу с махачкалинцами, которые принимают участие в СВО, но на данный момент находятся в отпуске. Это военнослужащие 42 дивизии Султан Раджабов и Курбан Батырханов.

«Они были приятно удивлены тем, что в их отсутствие из городского штаба по оказанию помощи семьям участников СВО звонят их близким и интересуются, какую помощь нужно оказать», — отметил мэр Махачкалы.

По словам руководителя администрации города, всемерная помощь махачкалинцам — участникам СВО будет оказываться и в дальнейшем.