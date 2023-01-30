Общество

Ризван Газимагомедов провел встречу с педагогами, чьи родственники участвуют в СВО

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И. о. главы администрации города Махачкалы Ризван Газимагомедов провел встречу с представителями столичного педагогического сообщества, чьи родственники принимают участие в СВО.

Мероприятие было организовано в целях оказания поддержки и необходимой помощи педагогам. В общей сложности в мероприятии приняли участие 250 педагогов различных образовательных учреждений Махачкалы. В рамках встречи родственники участников СВО озвучили свои проблемы и пожелания. Все без исключения обращения зафиксированы, по всем принимаются необходимые решения.

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