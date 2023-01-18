Ризван Газимагомедов провел ежедневное заседание ситуационного центра

И. о. мэра Махачкалы провел ежедневное заседание ситуационного центра, с целью подведения итогов работы и обсуждения актуальной информации о перебоях и подаче коммунальных услуг.

«Сегодня мы столкнулись с тем, что распространяется недостоверная информация об отмене запланированных работ по капитальному ремонту ливневых сетей на участке от путепровода между центральной частью Махачкалы и микрорайоном Редукторный. Эта информация не соответствует действительности. Работы не отменены, они будут проводиться», — сказал мэр.

В рамках совещания выступил руководитель ЦУР Султан Абдуралимов. По его словам, в период с 9 по 15 января 2023 года были обработаны 2682 обращения граждан в городе Махачкала. Восемьдесят процентов из которых приходится на вопросы по поводу перебоев в подаче коммунальных услуги состоянию ЖКХ города.