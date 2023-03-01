Ризван Газимагомедов прокомментировал отчет главы кабмина РД Народному Собранию

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов прокомментировал вчерашнее выступление Абдулмуслима Абдулмуслимова перед парламентом республики.

«Сегодня Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с отчетом о проделанной правительством работе за 2022 год перед Народным Собранием РД.

Как человеку, которому довелось проработать в одной команде с Абдулмуслимом Мухидиновичем в качестве вице-премьера, мне очень приятно, что, несмотря на определённые сложности, есть положительные результаты работы кабмина.

Среди многих важных озвученных решений для города, можно отметить возобновление транспортного сообщения Махачкала – аэропорт, что, несомненно, крайне необходимо для нашей столицы.

Хочу пожелать и Абдулмуслиму Мухидиновичу и коллегам из кабмина успехов в работе во благо нашего Дагестана!» — написал в телеграм градоначальник.