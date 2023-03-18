Ризван Газимагомедов принял участие в субботнике на территории будущего сквера по улице Громова

Махачкала присоединилась к общереспубликанскому субботнику.

Исполняющий обязанности главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов вместе с главой Кировского района Махачкалы Салихом Сагидовым посетил территорию будущего сквера по улице Громова.

Отметим, что накануне в ходе приёма граждан он встретился с одним из жителей микрорайона Шамилем Мамаевым, который ещё в 2020-м году обращался с просьбой рассмотреть возможность благоустройства этой территории.

Земельный участок был через суд возвращен муниципалитету и включён в рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства.

Уже в 2024-м году здесь должен появиться сквер.

Об этом мэр Махачкалы рассказал в своём телеграм-канале:

«Первая локация, которую мы посетили, – тот самый земельный участок по улице Громова, где уже в 2024 году будет разбит сквер.

Территория будущего общественного пространства достаточно большая, уверен, что новый сквер станет центром притяжения для жителей этой части микрорайона Первая Махачкала, а значит, нам надо приложить максимум усилий, чтобы предусмотреть здесь интересы всех групп населения.

Сегодня на субботник собрались жители микрорайона и городские службы, вместе со мной приехал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов и другие коллеги.

Уже в следующем месяце начнётся рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2024-й год. В данном случае жителям будет предложено выбрать один из двух дизайн-проектов для благоустройства, так как сквер уже включён в программу.

Несомненно, мне очень приятно принимать участие в таком благом деле.

Надеюсь, что результат работы придётся по душе нашим горожанам!».