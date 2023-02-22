Ризван Газимагомедов представил коллективу Управления образования города Махачкалы нового руководителя

Сегодня, 22 февраля, руководитель Махачкалы Ризван Газимагомедов посетил столичное Управление образования, где представил коллективу нового руководителя – Мурада Шафиева.

Обращаясь к работникам ведомства, Ризван Газимагомедов охарактеризовал нового руководителя как высокого профессионала.

«Мурад Магомедович был ректором Гуманитарного университета, последние 4 года работал заместителем министра по национальной политике РД, является кандидатом юридических наук. Его кандидатура соответствует всем требованиям и профессиональной подготовки, и производственной деятельности Уверен, что он с вами наладит правильную работу», – отметил Газимагомедов.

Мурад Шафиев в свою очередь поблагодарил градоначальника за доверие и обратился к коллегам с пожеланиями продуктивной совместной работы. «Образование имеет ключевое направление в развитии столицы. Я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Навыки и компетенции, которые мне удалось получить на своей прежней работе, постараюсь реализовать во благо нашего столичного образования. Надеюсь, мы с вами слаженной командой покажем те результаты, которые ждет от нас руководство республики и города».

Заместитель мэра Махачкалы Эмилия Раджабова также поблагодарила Ризвана Газимагомедова за внимание, оказываемое сфере образования, и дала коллективу управления напутствие на совместную работу с новым руководством.

«Безусловно, я хочу к вам обратиться с тем, чтобы вы поддержали нового руководителя. Вы понимаете, что человек идет к вам профессиональный, решение принято главой города исходя из его компетенций. Поэтому, выдерживая тот темп работы, который задает глава города, нужно ему соответствовать. Вы прекрасно понимаете, что форматы и методы работы тоже меняются. Я вас прошу очень ответственно отнестись к выполнению своих обязанностей и поддержать нового руководителя – Мурада Магомедовича. Успехов нам всем!» – заключила Раджабова.