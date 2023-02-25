Ризван Газимагомедов поздравил с днём рождения и Днём защитника Отечества ветерана ВОВ, почётного гражданина Махачкалы Валентину Оверину

Исполняющий обязанности руководителя Махачкалы Ризван Газимагомедов посетил ветерана Великой Отечественной войны, почётного гражданина Махачкалы Валентину Георгиевну Оверину и поздравил её с днём рождения и Днём защитника Отечества.

Сопровождали Ризвана Газимагомедова заместитель и. о. мэра Махачкалы Эмилия Раджабова, начальник Управления культуры г. Махачкалы Фарид Абалаев, народные артисты РД Зайнаб Махаева и Мухсин Камалов.

В ходе встречи Ризван Газимагомедов вручил имениннице также поздравительную грамоту от имени Главы РД Сергея Меликова, отметил важность подвигов, совершённых ветераном, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Он поинтересовался условиями жизни и заверил, что при необходимости администрация города окажет помощь в решении тех или иных проблем.

– От имени всех махачкалинцев поздравляю вас с праздником и выражаю благодарность за мирное небо над головой, – обратился Газимагомедов.

В приятной и тёплой обстановке песни на военно-патриотическую тематику исполнили народные артисты РД Мухсин Камалов и Зайнаб Махаева.

Родилась Валентина Георгиевна 23 февраля 1928 года. Она попала на фронт в день своего рождения. Награждена орденами и медалями за заслуги перед Отечеством.

Ужасы войны ей пришлось познать рано, когда в 1944 году Валентину направили работать медицинской сестрой в отделение хирургии эвакуационного госпиталя № 165, базировавшегося в селе Тымовское на северном Сахалине. Среди военных медсестер много было девушек, не имевших специального медицинского образования, а лишь прошедших экстренные курсы. Одной из них была Оверина Валентина Георгиевна. Она самостоятельно вызвалась оказывать помощь раненым бойцам 2-го Дальневосточного фронта и обучалась в процессе всем премудростям своего сложного дела.

После войны Оверина осталась в медицине. Работала в больнице в южном Сахалине, там же вышла замуж. В 1985 году с семьёй переехала в Махачкалу.

Поздравляем Валентину Георгиевну с двойным праздником – днём рождения и Днем защитника Отечества. Долгих лет жизни! Спасибо за Победу!