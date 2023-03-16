Ризван Газимагомедов поздравил коллектив Управления по делам архивов администрации г. Махачкалы со 100-летием Архивной службы Дагестана

Обращаясь к присутствующим, Ризван Газимагомедов отметил важность сохранения прошлого, которое связывает разные исторические эпохи и поколения людей.

Градоначальник также добавил, что благодаря компетентности и профессиональным качествам сформирован уникальный фонд документальных источников, воссоздающих целостную картину экономического, культурного, социального развития столицы республики.

– Нынешний год – особый для архивистов Дагестана, так как отмечается 100-летие архивного дела республики. Примечательно, что празднование юбилея совпадает с юбилеем славного сына Дагестана Расула Гамзатова, чье творчество известно во всем мире. В своем приветствии архивистам по случаю 80-летия архивного дела он писал: «80 лет архивному делу мало. Вам, где хранятся летописи всего дорогого, ценного, героического, поэтического Дагестана, надо еще тысячи лет долго и хорошо жить!, – добавил и. о. мэра столицы.

С юбилеем коллектив управления поздравил также заместитель главы администрации – руководитель аппарата Администрации г. Махачкалы Сейфулах Исаков.

Начальник Управления по делам архивов Хадижат Махтиева, которая работает в этой сфере 8 лет, рассказала о деятельности управления, количестве поступающих запросов, предоставляемых муниципальных услугах и ценном архиве участников Великой Отечественной войны.

В свою очередь, Ризван Газимагомедов отметил, что будут созданы все условия для комфортной работы управления. С этой целью также планируется расширить площадь рабочих помещений. Он подчеркнул важность использования современных информационных технологий, что увеличивает доступность материалов, реализует различные образовательные и просветительские проекты.

Под занавес встречи градоначальник отметил всех работников почетными грамотами и благодарственными письмами, а руководитель управления получила именные часы от главы города.

Отметим, что День архивов в России ежегодно отмечается 10 марта. Праздник был учрежден решением коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. Дата выбрана неслучайно, зарождение архивной службы России берет начало с 1720 года. 10 марта 1720 году Петром I был подписан акт под названием «Генеральный регламент или Устав». Указ императора дал начало деятельности всех государственных архивов на территории России и учредил должность архивариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…».

В Дагестане формирование архивов начато в 1923 году. 13 марта 1923 года Постановлением ЦИК ДАССР «Об утверждении временного Положения об архивном бюро ДАССР» образован архивный фонд ДАССР и бюро при секретариате Президиума ДЦИК. Сегодня Архивный фонд Республики Дагестан, собранный руками архивистов, самый древний и богатейший на всем Северном Кавказе. Один из самых старых документов датируется 1776 годом и составлен на старославянском языке.

Источник: https://mkala.ru/news/2101/rizvan-gazimagomedov-pozdravil-kollektiv-upravleniya-po-delam-arxivov-administracii-g-maxackaly-so-100-letiem-arxivnoi-sluzby-rd