Ризван Газимагомедов посетил сквер в селе Красноармейское, где вместе с юным махачкалинцем посадил дерево

В рамках общереспубликанского субботника исполняющий обязанности руководителя Махачкалы Риван Газимагомедов посетил сквер в селе Красноармейское, который был построен в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь участники субботника посадили деревья.

К субботнику присоединился Абдулбасир Абдурахманов, отец героически погибшего в ходе специальной военной операции Ислама Абдурахманова.

Сотрудники Кировской администрации вместе главой района Салихом Сагидовым посадили более 50 саженцев.

«Приятно видеть, что жители ухаживают за общественным пространством, высаживают зелёные насаждения. Надеюсь, что всё здесь приживётся и сквер станет зелёным и тенистым. А мы будем поэтапно благоустраивать не только городские территории, но и все сёла и посёлки, входящие в состав городского округа, а их у нас 14», – рассказал Газимагомедов в своём телеграм-канале.