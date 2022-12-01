Ризван Газимагомедов посетил несколько локаций, жалобы и обращения по которым поступали в социальных сетях

Одной из первых таких мест стала насосная станция, расположенная по адресу Аскерханова, 3, 5.

В комиссионном обходе приняли участие глава Советского района Махачкалы Арсен Айдиев, заместитель мэра Алибулат Магомедов, а также руководитель ОАО «Махачкалаводоканал» Рашид Магомедов.

Водопровод, проходящий по территории насосной станции, изношен, находится в ветхом состоянии.

Ввиду нецелесообразности ремонта принято решение о замене изношенного участка водопровода.

Ризван Газимагомедов озвучил необходимость незамедлительно начать работы.

Ресурсоснабжающая компания при содействии городских служб приступит к работам в ближайшее время.