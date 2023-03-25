Ризван Газимагомедов осмотрел столичную гимназию № 28 после капитального ремонта

Вчера, 24 марта, вице-премьер Республики Дагестан Муслим Телякавов, и. о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов и министр образования и науки Яхья Бучаев осмотрели гимназию № 28 им. Героя России Абдулхакима Исмаилова после капитального ремонта. Гости осмотрели классы и помещения школы, а также пищеблок. В ходе осмотра указали на незначительные недоделки, которые необходимо устранить в ближайшее время.

В школе, построенной в 1985 году, в две смены обучается порядка 1400 детей.

Здесь полностью завершены внутренние работы, подверглись реконструкции кровля и фасад, отопительная система, водоснабжение и другое. На данном этапе по поручению Ризвана Газимагомедова во дворе школы проводится омоложение деревьев и подготовка площадки под восстановление асфальтного покрытия.