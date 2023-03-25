Капитальный ремонт школ

Ризван Газимагомедов осмотрел столичную гимназию № 28 после капитального ремонта

Оставить комментарий

Вчера, 24 марта, вице-премьер Республики Дагестан Муслим Телякавов, и. о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов и министр образования и науки Яхья Бучаев осмотрели гимназию № 28 им. Героя России Абдулхакима Исмаилова после капитального ремонта. Гости осмотрели классы и помещения школы, а также пищеблок. В ходе осмотра указали на незначительные недоделки, которые необходимо устранить в ближайшее время.

В школе, построенной в 1985 году, в две смены обучается порядка 1400 детей.

Здесь полностью завершены внутренние работы, подверглись реконструкции кровля и фасад, отопительная система, водоснабжение и другое. На данном этапе по поручению Ризвана Газимагомедова во дворе школы проводится омоложение деревьев и подготовка площадки под восстановление асфальтного покрытия.

Также читают:

В 2023 году в 141 школе проведут капремонт
Гапшиминская СОШ Акушинского района готова к новом...
К 1 сентября 210 школ будут готовы принять школьни...
Как собирают черную хурму

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *