Ризван Газимагомедов навестил мать бойца, погибшего в СВО

«Сегодня навестил мать махачкалинца, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

У Беллы Исаковой в специальной военной операции участвовали оба сына: Сабир героически погиб, выполняя воинский долг, а его брат бьётся с врагом за себя и за него. От имени Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова и от себя лично выразил матери соболезнования.

Мы разделяем с родными и близкими Сабира боль утраты.

Семье Исаковых нами будет оказана всемерная поддержка.

В память о Сабире соседи по многоквартирному дому во дворе высадили несколько деревьев.

Мы же постараемся всегда быть рядом и поддержать в любой сложной ситуации», — написал мэр Махачкалы на своем телеграм-канале.